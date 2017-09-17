шоу, но не цирк Re: Головкин и "Канело" завершили бой вничью: все... #5







Отправлено: - 14:17 Цитата: Раман:

А какая разница?Головкин не больше наш,чем Шарапова россиянка.

Нет, это ты не больше наш, чем Шарапова. А Голова остается человеком, потому он наш человек.

Вопрос какая разница, ведь он "не наш" это увод на свои рельсы приоритетов в меркантильности и перевеса бабла. Мы же хотим видеть в спорте соревнование бойцов, а не промоутерских золотых яйц и ставок. Лично я одинаково негодовал когда засудили Мэнни с Бредли, или отдали победу Уорду при равном бое с Крашером, а чемпион по традиции должен оставлять пояса при ничьей, которую и украли.