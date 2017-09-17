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§ NG.kz
Прорыв канализации на Наримановской в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29661
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера рванула канализация по улице Наримановская. Океан канализационных стоков хлынул в Тобол. Сейчас аварийщики качают это самое дело прямо на дорогу, и прямиком в реку.

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кротам
Re: Прорыв канализации на Наримановской в Костанае




Отправлено: 17.09.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая здесь была хорошая дорога.Теперь что тут? Где дорога?
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