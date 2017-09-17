биг мани рулез Re: Головкин и "Канело" завершили бой вничью: все... #3







Отправлено: - 13:24 Цитата: у6:

таки молодцы, могут зарабатывать деньги)

За 12 раундов счёт судейских записок 118:110 в пользу Канело, 115:114 в пользу ГГГ и 114:114. Первый судья похоже задолжал в Вегасе мафии. ГГГ выбросил 218 точных (31%) ударов, Альварес - 169 (33,5 %). В 10 из 12 раундов ГГГ нанёс сопернику больше ударов.

Это при том что кэфы на победу одного и другого не доходили и до 3, а вот ничья была с кэфом в районе 25. Кто бы мог подумать? Да надувать, обманывать, вешать лапшу на уши и объегоривать в США умеют при миллионах зрителей.