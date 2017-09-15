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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11959
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.09.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
оба-на:
Европейцам предложили

Европей - предложили,но они ещё - не взяли.
Вот Казахстанцам ещё и не предлагали,
но "челноки" - уже везут Hui Li.
Один мой коллега,в Костанае -
давно в них ходит... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.09.17 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цитата:
CHINOIS:

Товарищи офицеры, еще рано светиться. Работайте пока с агентурой. У тебя Дракоша там фестЪ начинается. Как раз хорошая возможность завербовать новых, алкоголь этому способствует.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11959
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У тебя Дракоша там фестЪ начинается.

Это в Мюнхене сегодня начинается,через 4 часа.
У нас в районе - 22 сентября.
Вербовка - продолжается... :lol:
Жду тебя здесь... 8-)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.09.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вербовка - продолжается...

Подам рапорт о представлении тебя к награде.
Цитата:
drakon:
Жду тебя здесь...

Если выбью в конторе командировочные с премиальными, то приеду...поФеститЬ
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11959
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
выбью в конторе командировочные

ОМ, тчк.Квартиру -готовят тчк.

Жду 22.09. тчк... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Квартиру -готовят

Хохлушку, которая в прошлый раз выполняла роль домохозяйки, главное не забудь)))))
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§ Ваш земляк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.09.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
.в 80-х, хит был трехлитровые банки

А в Самаре до сих пор можно купить пива в трёхлитровой банке! В следующий приезд обязательно сфотографирую.
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§ Ваш земляк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.09.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот не помню я этих проблем с дефицитом пива. Очереди были, но шоб деецит его в Кустике, хм.
Не было разливного, брали бутылочное. В центральный и бородинский постоянно завозили.

Да ладно?! В самом начале 90-х в городе было всего 4-5 точек, где продавали разливное. Вагончик стоял в 9-ом микрорайоне, мы там постоянно затаривались, на "мостике", где-то на КСК , а вот дальше не помню. Ну а бутылочное вообще редкость было.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11959
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хохлушку, которая в прошлый раз выполняла роль домохозяйки,

Всё сделаем,за ваши деньги,любой Каприз -выполним... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11959
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ну а бутылочное вообще редкость было.

Вот вчера, в русском магазе - нашёл

Попросил продавщицу, банок 200 - оставить.
ОМ будешь молодость - аспоминать... :lol:
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