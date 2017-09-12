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§ NG.kz
поход в новый торговый центр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29661
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были числа 4 сентября с разведывательной целью в новом огромном торгово-развлекательном центре во 2-м кустанае.Это ,что за жд мостом, который ежегодно затапливает. ОТкрытие его официальное где-то в конце сентября.
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§ Dron
Re: поход в новый торговый центр
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.09.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
а Алмаз?


Подъезд к нему неудобный. Копейское шоссе, мать его :-)

[Исправлено: Dron, 12.09.2017 - 17:38]
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§ 74
Re: поход в новый торговый центр
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4366
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Подъезд к нему неудобный. Копейское шоссе, мать его

согласен.. но выбор там... торговый город...
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190
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
торговый город...

яма . не "горот"

неравнодушный
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай -плаза на порядок лучше Марта! Даже по сан.узлам видно серьёзное отношение,даже уважение к посетителям.В Марте изначально были разбитые раковины и тесновато.Но Каток в Плазе действительно был бы кстати.

неравнодушный
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати для общепита можно было попросторнее зал.Мест немного,как и предложенных кафе или как их теперь называют.Очередь в какой- то бургер большая,вроде не Макдональдс. Здесь наверное не очень ...Может ещё место для питания будет?

§ сайлау курманов
Re: поход в новый торговый центр
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2122
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.09.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
никто никого не заставляет таскаться по городу в поисках впечатлении, однако выставлять напоказ чьи то недостатки немного странновато , зачем? там же книга есть специальная , пишите туда о своих ожиданиях или тоже создавайте подобное...
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капец
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 20:50
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 12.09.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Тоже непойму. Простой очередной тц. Че ожидали то? Построен для нового м\р и кос2. Те кто в городе живет смысла нет ехать туда. Я вабще по ним не лазю. Сходил в местный магаз. Купил картоху ,мясо,масло да домой. А .вру гоняю за одеждой только в бутики. На базар не могу, тошнит и рвет от продавцов назойлевых( извените) реально раздражаите прилипанием своим. Хочется спокойно выбрать примерить варианты разные, а вы вечно под коньяком на уши присидаете и пытаитесь свое мнение навязать. Бесит!

§ Vital
Re: поход в новый торговый центр
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4692
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже непойму. Простой очередной тц. Че ожидали то? Построен для нового м\р и кос2. Те кто в городе живет смысла нет ехать туда. Я вабще по ним не лазю. Сходил в местный магаз. Купил картоху ,мясо,масло да домой. А .вру гоняю за одеждой только в бутики. На базар не могу, тошнит и рвет от продавцов назойлевых( извените) реально раздражаите прилипанием своим. Хочется спокойно выбрать примерить варианты разные, а вы вечно под коньяком на уши присидаете и пытаитесь свое мнение навязать. Бесит!
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Диана
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 13.09.17 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Что вы все на цены падкие такие? На качество лучше посмотрите - фигня ещё та. Типа Коттона и большинства Мартовской лабуды.

Всё у людей делается по карману.Да в Костанае народ восновном простой,не выпендрёжный. Вы так круты.Не пойму что в Костанае делаете,в такой деревне?Вам бы в Астане жить.

§ Volonter
Re: поход в новый торговый центр
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1247
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 13.09.17 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях впервые посетил его.
По мне так вполне себе неплохо. Да, пустовато и есть мелкие недочёты - но ведь он ещё даже не открыт официально! Думаю, что когда он выйдет, так сказать, "на проектную мощность", то там и пакетиков чая на фуд-корте хватать будет всем и странных запахов всевозможных свежих строительных смесей уже не будет. Парковка понравилась.
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гость
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 13.09.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это простыня с окладом 1 600 000 пишет.

100:
Что вы все на цены падкие такие?

Любознательная
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 16.09.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, а где такие оклады дают, знаю, в городе есть 500-600 тыс,но чтоб с таким окладом?!

скептик
Re: поход в новый торговый центр




Отправлено: 17.09.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в этом не хватает катка на первом этаже. В Киеве такое есть.

Не хватает только выкинуть все оттуда,закупить станки и запустить какой нибудь заводишко. :lol:
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