Volonter Re: поход в новый торговый центр #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1247

Регистрация: 14.04.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:58 На днях впервые посетил его.

По мне так вполне себе неплохо. Да, пустовато и есть мелкие недочёты - но ведь он ещё даже не открыт официально! Думаю, что когда он выйдет, так сказать, "на проектную мощность", то там и пакетиков чая на фуд-корте хватать будет всем и странных запахов всевозможных свежих строительных смесей уже не будет. Парковка понравилась.