elektron Re: Как несколько пациентов психбольницы стали бомжами,... #9







Отправлено: - 12:19 можно долго смеяться или может плакать. Страшно даже, волосы дыбом встают читая такое. Это же психиатрическая больница, там что персонал с улицы набирают? Медсестра, это же в каком здравии ума нужно быть, чтоб до такого докатиться? Заведующая отделением вообще походу паранойей страдает? Заказать своего руководителя, только потому что власти захотелось, хотя сама никто и ничто, учиться не хотела, но всё хотела, хмм... Там может и вправду пол персонала в категорию пациентов перевести нужно? Хотя это отдельная тема. Другой вопрос, как происходил откат квартир. Это в какой стране видано, что бы у людей с психическими отклонениями, которые ещё доказать нужно, так квартиры отжимали? Там схема посерьёзнее будет. Это же и нотариусы и жилищное ведомство (как так оно сегодня называется), адвокаты и прочее. Без этих людей ни одна сделка такого уровня не пройдёт. Особый вопрос к нотариусам, при нём и лично должно всё подписываться. А кто у власти? может такие же "голодные" до всего? Жуть слов нет...