Цитата: Dron:

Куда же тогда деваться моему соседу Жанибеку, "употребляющему" каждый божий день???

бросить пить, так как скоро нескем будет пить, это раньше при ссср можно было валятся на улице пьяным это было нормально, а сейчас пьяных на улице давно не видел, помню раньше на работе устраивали по различным поводам застолья и обязательно на стол ставили спиртное и пили, весело пили и пели, потом на другой день делились впечатлениями и похмелялись и я по старой привычке (я один остался советский) накрыл стол после работы, был повод и вы знаете ни кто не пил, сослались на оразу, а раньше в отделе обязательно пили и пели, вот такие дела, пришлось везти обратно домой спиртное, супруга была очень удивлена, обычно домой меня по молодости заносили бесчувственного, вот так браток, пить нескем на работе.