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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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§ Dron
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 16.09.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Цитата:
Vital:




А это очень не добрый трек, текст которого можно смело адресовать тете соне :lol:

[Исправлено: Dron, 16.09.2017 - 23:05]
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§ Dron
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 16.09.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Да когда же это прекратится? Призываю общественность обратить внимание на этого персонажа, скрывающую свою сущность под ником ,,тётя Соня''.


Мало того что у нее душевная травма, так она думает что с перегаром ходят только лица славянского происхождения и если они все исчезнут, то воздух станет чище.
Куда же тогда деваться моему соседу Жанибеку, "употребляющему" каждый божий день??? :-)
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Сергей Иванович
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 17.09.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Куда же тогда деваться моему соседу Жанибеку, "употребляющему" каждый божий день???

бросить пить, так как скоро нескем будет пить, это раньше при ссср можно было валятся на улице пьяным это было нормально, а сейчас пьяных на улице давно не видел, помню раньше на работе устраивали по различным поводам застолья и обязательно на стол ставили спиртное и пили, весело пили и пели, потом на другой день делились впечатлениями и похмелялись и я по старой привычке (я один остался советский) накрыл стол после работы, был повод и вы знаете ни кто не пил, сослались на оразу, а раньше в отделе обязательно пили и пели, вот такие дела, пришлось везти обратно домой спиртное, супруга была очень удивлена, обычно домой меня по молодости заносили бесчувственного, вот так браток, пить нескем на работе.

тётя Соня
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 17.09.17 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Ведь иностранцы могут подумать, что в Казахстане нет высоко качественных алкогольных продуктов. У них ведь, виски, текила, и другие продукты.

Ну не скажи... в любом магазинчике шаговой доступности на окраинах нашего города .. продаётся из под полы сивуха именуемая среди маргиналов "пучеглазкой" по цене менее 300 тенге.. Сама лично проводила расследование по этой теме. Интересно почему власть не принимает меры по этому вопросу. Или ждём массового отравления как в РФ? Почему у нас процветает контрабанда дешёвых сигарет и "пучеглазки" без акциза ?

секоша
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 17.09.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Иванович:

112 вернулся к нам. :-)
Согласен, пить стали меньше на работе, у многих личный автотранспорт, опять же религиозные за 25 лет объявились.
но вот одна странность, бомжи синюшные никуда не делись
Ночью гуляя по городу и возле злачных точек наблюдаешь как наша молодёж "не пьёт".
Как приходится вызывать ментов, тем кто живёт в центре, потому что после возлияния кому то хочется поорать и подраться.

Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 17.09.17 - 10:40
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§ Обликоморале
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Иванович:

Серик, хорошо заливаешь. Только времена путаешь. Так как сейчас бухают, не пили даже в "святые 90-е". Народ спивается по черному. Тебе тут не канал " Хабар", не та аудитория, что бы пурге твоей верить.
Цитата:
тётя Соня:
Сама лично проводила расследование по этой теме.

Вот чекушка и спалилась. Оно и понятно, твои комментарии в большинстве своем, рождаются под воздействием " пучеглазки"
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§ Монгол Шуудан
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 17.09.17 - 10:54
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§ Монгол Шуудан
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 17.09.17 - 10:59
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§ Vital
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4692
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.09.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы просто непоняли наверно. Перевожу на простой язык. Вчк( тетя соня) уже не первый раз тему переводит в алкоголизм. Она недвусмыслено повторяет сотый раз что пьют только русские и когда они все уедут то в стране настанет благодать и рай. А если и попадаются пьющие другой нации то они не виноваты в этом. Их русские научили пить когда на целину приехали.
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§ Монгол Шуудан
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 17.09.17 - 11:07
Комментарий проходит проверку.
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Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 17.09.17 - 11:09
Комментарий проходит проверку.

§ Монгол Шуудан
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 17.09.17 - 11:10
Комментарий проходит проверку.
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§ Монгол Шуудан
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 17.09.17 - 11:26
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Монгол Шуудан
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 17.09.17 - 11:38
Комментарий проходит проверку.
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