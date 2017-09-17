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§ NG.kz
"Тобол" в меньшинстве сыграл вничью с "Ордабасы"
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футболисты "Тобола" сыграли вничью с шымкентским "Ордабасы" в домашнем матче 27-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz. Игра проходила в Костанае и завершилась со счетом 0:0.
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Карабалык
Re: "Тобол" в меньшинстве сыграл вничью с...




Отправлено: 17.09.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На 60-70%% игроков нужно менять. Не хватает физики,много нарушают.Второй тайм провалили! Кайрат в седующей игре ..... по самые гланды.Не задохнулись бы нежанки.Иртыш снова обойдёт.
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