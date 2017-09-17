Talapker Re: Где и как ловить зубастую в сентябре #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 130

Регистрация: 27.03.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:38 Хочу выразить огромную признательность Авторам за качественную, кропотливую, выполненяемую с душой работу! Читать данный раздел - одно удовольствие.



Очень радует, что Вы пишите на тему рыболовной ловли, для широкого круга читателей - от мала до велика. Единственное, что можно и нужно добавить в каждую статью - это экологические проблемы наших Кустанайских и прочих водоемов. Очень обидно, что наши реки и озера, превращают в помойки! Такого даже в девяностых не было безобразия!



Желаю творческих успехов и ни хвоста, ни чешуи!