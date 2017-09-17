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§ NG.kz
Где и как ловить зубастую в сентябре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29660
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считается, что осенняя ловля щуки очень динамична и азартна. Приходится постоянно перемещаться по реке, но спиннингиста, как и волка, ноги кормят. Такой золотой период ловли продолжается на костанайских речках - до поздней осени, пока щуки не обоснуются на местах своих зимних стоянок.
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§ Talapker
Re: Где и как ловить зубастую в сентябре
Talapker


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 27.03.16
Отправлено: 17.09.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу выразить огромную признательность Авторам за качественную, кропотливую, выполненяемую с душой работу! Читать данный раздел - одно удовольствие.

Очень радует, что Вы пишите на тему рыболовной ловли, для широкого круга читателей - от мала до велика. Единственное, что можно и нужно добавить в каждую статью - это экологические проблемы наших Кустанайских и прочих водоемов. Очень обидно, что наши реки и озера, превращают в помойки! Такого даже в девяностых не было безобразия!

Желаю творческих успехов и ни хвоста, ни чешуи!
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