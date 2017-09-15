ваще Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6542







Отправлено: - 21:44 «Сразу почему-то вспомнился фильм «Волга-Волга». Есть там такой персонаж Бывалов, который пытается показать свою сопричастность ко всему. Вот здесь такая смесь Бывалого с каким-то психиатрическим диагнозом наблюдается. Эта маниакальная настойчивость в попытках доказать, что они соблюдают минские договорённости»,

Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики Владислав Дейнего в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что тот является президентом мира.



все время чувствовал дежавю.

сразу вспомнил. Бывалов.