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Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.09.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да непросто идет матч дома для барыса.
третий период ,
по нулям.

ну что любители спорта, бокса, GGG и просто некумысные патриоты.
готовы?
в 6.00 утром по астане начало трансляции бокса вечера бокса из Лас-Вегаса.
сам бой думаю будет часов в 8-9 по нашему.

пока писал, Барыс забил 1:0 на 41 минуте

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Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.09.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Сразу почему-то вспомнился фильм «Волга-Волга». Есть там такой персонаж Бывалов, который пытается показать свою сопричастность ко всему. Вот здесь такая смесь Бывалого с каким-то психиатрическим диагнозом наблюдается. Эта маниакальная настойчивость в попытках доказать, что они соблюдают минские договорённости», 
Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики Владислав Дейнего в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что тот является президентом мира.

все время чувствовал дежавю.
сразу вспомнил. Бывалов.

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Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.09.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1:2 за десять минут до конца.
у кого есть почтовые голуби, икару передайте.
напоминаю речь идет о матче Барыс-Сибирь. КНЛ.

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Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.09.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проиграли .
1:3..
спорт есть спорт.
дома у наших всегда хуже чем на выезде.

§ Монгол Шуудан
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
всем рахмет:
Отправлено: 15.09.17 - 15:51
я частлив живя во время такий событий.
вчера поставили памятник велому победителю.
сегодни похоронили череп великово героя-освобрбителя.
слава, слава им.

Аднзначнв!
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3649
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.09.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
всем рахмет:
слава, слава им.

прям слова на ум пришли известные: Цитата:
«Слава Україні! Хероям слава!»

Вы случаем не из Київа будете, не с Майдану прямиком мимо проезжаете? :-o

[Исправлено: Алиса, 15.09.2017 - 22:31]
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3797
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.09.17 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

Да нет..это я Эээ...имя вспоминал))
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Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.09.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меня все время не покидает мысль,
почему ес америка не налагает санкции на Украину.
которая нарушает минские договоренности.
обстреливает свою же территорию. своих же сограждан.
дает им кредиты, помощь , оружие.
для войны со своим народом на Донбассе .
начали с печенек, перешли к поставкам оружия.
теперь летальное уже будут.
не дай бог................................................ у нас.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.09.17 - 21:16
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 17.09.17 - 06:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вечер бокса в лас вегасе уже идет.
до основного...
время позволяет сходить за утренним пивом.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 17.09.17 - 07:38
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 17.09.17 - 08:52
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 17.09.17 - 08:54
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 17.09.17 - 08:57
Комментарий удален модератором.
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