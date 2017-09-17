NG.kz Роберт Евдокимов: Мне кажется, мы справились с этой игрой"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:54 Главные тренеры "Тобола" и "Ордабасы" прокомментировали матч этих команд, который прошел сегодня в Костанае и завершился со счетом 0:0.

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