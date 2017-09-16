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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29657
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.17 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Священная корова – это то, чего нельзя касаться критическим или просто непочтительным взором и словом. Сегодня очередные карнавальные пляски закружились вокруг «Матильды» и образа последнего российского царя.
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Мыркымбай
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!




Отправлено: 16.09.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электронику - Мемориальную доску адмиралу Колчаку сняли в Петербурге, ничего личного - прочитай, милый...

Мыркымбай
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!




Отправлено: 16.09.17 - 22:53
Комментарий удален модератором.

elektron
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!




Отправлено: 16.09.17 - 23:36
Комментарий удален модератором.

elektron
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!




Отправлено: 16.09.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мыркымбай:
Мемориальную доску адмиралу Колчаку сняли


У тебя что история по мемориальным доскам или по черепам кого ещё или Коняшкам устанавливаем где не попало, пишется? Смотри свою "Матильду" и не жужи. Подстраиваемый и управляемый, как времени или ещё кому угодно :-o . Смени методичку :-) Относится к Колчаку можно по разному, но у тебя ещё и уши не выросли, что бы такие личности обсуждать :-o

elektron
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!




Отправлено: 17.09.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой совсем забыл милый, почитай немного истории, прежде чем Колчака с Матильдой сравнивать, может чего и освежит или так чисто по бабушкиным рецептам поможет :lol:

мимопроходилЬ
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!




Отправлено: 17.09.17 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо нам ту "Мотильду". Пусть пожигают театры, машины - разбираются с духовным отношением к царю.. Нам зачем чужие проблемы.
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