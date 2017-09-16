elektron Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы! #18







Отправлено: - 23:57 Цитата: Мыркымбай:

Мемориальную доску адмиралу Колчаку сняли



У тебя что история по мемориальным доскам или по черепам кого ещё или Коняшкам устанавливаем где не попало, пишется? Смотри свою "Матильду" и не жужи. Подстраиваемый и управляемый, как времени или ещё кому угодно . Смени методичку Относится к Колчаку можно по разному, но у тебя ещё и уши не выросли, что бы такие личности обсуждать