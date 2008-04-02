Vital Re: Как стать машинистом? #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4691

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:03 Редакция. Вы даете неверный совет. У меня знакомый работал все жизнь на мельнице. У него и машины не было не когда. И тут как то фортануло , вобщем немного денег дать кому нужно и он стал помощником машиниста. И жизнь у него невероятно поползла вверх. Домик приобрел. Машинку новую. Наталья мотайте на ус. Ну или на косы. 😉



[Исправлено: Vital, 16.09.2017 - 23:31]