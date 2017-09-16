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Страница 22 из 22«1...202122
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6719
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.09.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
надеюсь до тех кто поумнее дойдёт [бывалый моде]


Я, очевидно, тупой — до меня не дошло :)

Строку чисел каждый прочитает на том языке, на котором думает.
Для меня это русский, для кого-то казахский, для кого-то английский.

А что это должно демонстрировать?
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§ Dron
Re: Про кириллицу и латиницу
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 16.09.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Вот прямо сейчас где-то громко заплакали англо- и франкоязычные канадцы.
А финны, которых заставляют учить второй государственный шведский, вообще в ярости - а что, так можно было?!


Есть страны с более мыльтиязычным государственным языком, это Бельгия и Швейцария, где более трех языков.
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Медный
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 16.09.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Для меня это русский, для кого-то казахский, для кого-то английский.

о том и речь Валентин ;-) и алфавит - система знаков здесь ни при чём.
мозг "крючками" не обманешь ;-)

§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6719
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.09.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь ещё и о том, что алфавит разрабатывается неотрывно от орфографии.

А у нас решили, что достаточно сделать соответствие старая буква-новая буква, и собственно всё.
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§ Медный
Re: Про кириллицу и латиницу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.09.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкретно аргументации нет. Все аргументы не выдерживают контраргументов и исторических примеров.
Вопреки здравому смыслу.
Популизм, волюнтаризм, обман
Печально, если граждане настолько слепы
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§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6719
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.09.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Конкретно аргументации нет. Все аргументы не выдерживают контраргументов и исторических примеров.


Да никто особенно и не старается.

Не надо придумывать новые аргументы, не надо искать доводы и убеждать.
Просто повторять одно и то же по кругу, с небольшими вариациями, постоянно, много раз, с разных источников.
Памяти у аудитории хватает примерно на месяц, в лучшем случае.
Если сотня публичных людей повторяет, что латиница это куда более совершенный инструмент и лучше подходит для казахского языка — кто будет вникать, разбираться и вообще размышлять на эту тему?

Граждане: жрите дерьмо, ведь миллионы мух не могут ошибаться!

Цитата:
Медный:
Печально, если граждане настолько слепы


Мнение граждан вообще никому неинтересно, и чем дальше тем меньше.
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Страница 22 из 22«1...202122
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