Валентин Re: Про кириллицу и латиницу #321





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6719

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:15 Цитата: Медный:

Конкретно аргументации нет. Все аргументы не выдерживают контраргументов и исторических примеров.



Да никто особенно и не старается.



Не надо придумывать новые аргументы, не надо искать доводы и убеждать.

Просто повторять одно и то же по кругу, с небольшими вариациями, постоянно, много раз, с разных источников.

Памяти у аудитории хватает примерно на месяц, в лучшем случае.

Если сотня публичных людей повторяет, что латиница это куда более совершенный инструмент и лучше подходит для казахского языка — кто будет вникать, разбираться и вообще размышлять на эту тему?



Граждане: жрите дерьмо, ведь миллионы мух не могут ошибаться!



Цитата: Медный:

Печально, если граждане настолько слепы



Мнение граждан вообще никому неинтересно, и чем дальше тем меньше.