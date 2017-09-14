Цитата: Монгол Шуудан:

Да когда же это прекратится? Призываю общественность обратить внимание на этого персонажа, скрывающую свою сущность под ником ,,тётя Соня''.



Мало того что у нее душевная травма, так она думает что с перегаром ходят только лица славянского происхождения и если они все исчезнут, то воздух станет чище.

Куда же тогда деваться моему соседу Жанибеку, "употребляющему" каждый божий день???