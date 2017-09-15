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≡ Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка. В ходе пресс-конференции для казахстанских и иностранных журналистов в Астане, президент Казахстана сообщил, что он оказался не осведомлен о скандальной ситуации с новыми учебниками русского языка для пятых и седьмых классов.
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Шал
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 16.09.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Кощунственные неумные слова. Автор не всебе? Или пьян?
За погребениями ухаживают. Заботятся.
А сам автор, он что? Их с собой носит?
Подобную глупость я отказываюсь понимать

но ведь все это ведь бросили на нас? своих стариков могилы, ведь он прав.

Крымбек
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 16.09.17 - 21:59
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.09.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шал:
но ведь все это ведь бросили на нас? своих стариков могилы, ведь он прав.

а вы ухаживаете за брошенными могилами? вас много кто ухаживает за чужими могилами? о чём вы?
Кто-то считает что при переезде нужно перезахоранивать своих родственников поближе к своему месту обитания?:-o

такого я ещё не слышал ни у казахов, ни у русских... да и у других национальных.... и конфессиональных сообществ тоже. Разъясните!

[Исправлено: Медный, 16.09.2017 - 22:44]
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§ Монгол Шуудан
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 16.09.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шал:

Очень хороший и своевременный вопрос.
Вот взять пример.
Если переехать из Тараза в Астану. Будет ли это забвением предков?
А если переехать из Карабалыка в Троицк?
Расстояние погугли.
Если навещать из Троицка погребения предков 3-4 раза в год. А из Астаны всего 1 раз. В три года?
Кто бросил предков на тебя?
Жду ответа
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§ Монгол Шуудан
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 16.09.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шал:
ведь все это ведь бросили на нас? своих стариков могилы, ведь он пра

Не хочу обидеть, но не так давно, один затейливый персонаж утверждал, что среди мусульман казахов, погребения предков предаются забвению. Так ли?
Если что это утверждал 112. Хотя ему веры мало ( лез компетент, как говорят французы), но если в курсе, ответь, не почти за труд.
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§ Медный
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.09.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:

"Я просто хочу найти хоть немного логики в этих доводах" (Джордж Карлин) ;-)
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§ Монгол Шуудан
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 16.09.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шал:
но ведь все это ведь бросили на нас? своих стариков могилы, ведь он прав.

Вот ещё вопрос. Насколько важно, например, облагораживать погребения предков мрамором, строить многоэтажные строения. Или хранить память в себе. Чтить и помнить.
Насколько важно внешне-показушное проявление уважение, внутренне-глубокому.
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§ Алиса
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3649
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.09.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Я просто хочу найти

Медный, объяснения очень просты: весна и осень - период обострений)))
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§ Монгол Шуудан
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 16.09.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шал:
но ведь все это ведь бросили на нас? своих стариков могилы, ведь он прав.

Вот ещё вопрос.
Вот я навещая погребения предков, родственников. Не ощущаю, что ктото кроме меня, моих родственников, заботится.
Что означают твои слова ,,бросили на нас''.
Предметно разьясни.
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