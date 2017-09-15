Цитата: Шал:

но ведь все это ведь бросили на нас? своих стариков могилы, ведь он прав.

а вы ухаживаете за брошенными могилами? вас много кто ухаживает за чужими могилами? о чём вы?

Кто-то считает что при переезде нужно перезахоранивать своих родственников поближе к своему месту обитания?



такого я ещё не слышал ни у казахов, ни у русских... да и у других национальных.... и конфессиональных сообществ тоже. Разъясните!



[Исправлено: Медный, 16.09.2017 - 22:44]