NG.kz Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:57 Священная корова – это то, чего нельзя касаться критическим или просто непочтительным взором и словом. Сегодня очередные карнавальные пляски закружились вокруг «Матильды» и образа последнего российского царя.

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