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≡ В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие ранее модульные котельные российского производства		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие ранее модульные котельные российского производства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы будем отапливать райцентр своими силами, - сказал 14 сентября на брифинге в областном пресс-клубе аким Мендыкаринского района Ерлан ТЕМЕНОВ. И перечислил, что сделано для нормального проведения отопительного сезона.
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гость
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...




Отправлено: 15.09.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"исполнительной власти просто помог" - ну да ей помогать надо, у неё денег нет, после покупок элитных ж.повозок.

§ Серый волк
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9068
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.09.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько понимаем в климате Сибири очень поздно делать подобные заявления. О том, что эти "сани" готовы к зиме нужно было до середины августа докладывать. Чтоб была возможность успеть проверить и исправить обещателей земных благ в отдельно взятом районе.
А то получится смешно, примерно как в известном выражении "назло бабушке отморожу уши" .
И вдруг выяснится, что вовремя заказанная и подготовленная жоповозка хороша, но использовать её в качестве отопителя можно только для одного акима.
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§ Коста-наец
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...
Коста-наец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 21.08.15
Отправлено: 15.09.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по мне молодец. Посмотрим как зима придет! Вроде не зря отказался от нового блочно-модульного котельного оборудования российского производства.
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07iitra
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...




Отправлено: 15.09.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мы будем отапливать райцентр своими силами, - сказал 14 сентября на брифинге в областном пресс-клубе аким Мендыкаринского района Ерлан ТЕМЕНОВ.
ну чё писимисты умылись,кто грил што ЭКСПА-это туфта? а? месные "зелёные" технологии,щас порвут всю "силиконовую долину" и впридачу расейскую "сколково"... и это говорит о многом! о необозримых залежах кизяка,о неизмеримых количествах голов,его производящих,о потенциальной угрозе всему миру,в плане мраморных поставок говядины!!! :lol:

димон
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...




Отправлено: 15.09.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:

тётя Соня
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...




Отправлено: 15.09.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще не покупайте продукцию из РФ!! Поддерживайте своего производителя ТОО "Титан"

Читатель 1
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...




Отправлено: 15.09.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В "позу встали"? (некрасивая история получается)

* Монгол Шуудан
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:

Вот, это я понимаю, патриот!
Берите пример, нытики!
Кстати увидите голова человека, дак это патриот ушёл по делам. Не стесняйтесь и не отводите взоров.
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дядя Филя
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...




Отправлено: 15.09.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Вообще не покупайте продукцию из РФ!! Поддерживайте своего производителя ТОО "Титан"


послушайте тетю Соню, и сделайте наоборот.
проверено. зуб даю.

...
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...




Отправлено: 16.09.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем в Карасу энти самые "блочные и независимые" соседской технологии :-(

Александр Родионович Бородач
Re: В Боровском и в этом году не будут использовать работавшие...




Отправлено: 16.09.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07iitra:
ну чё писимисты умылись,кто грил што ЭКСПА-это туфта? а?

Я грил.И сейчас говорю.Как "грится" весна покажет кто где на.... .
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