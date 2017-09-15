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§ NG.kz
Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка. В ходе пресс-конференции для казахстанских и иностранных журналистов в Астане, президент Казахстана сообщил, что он оказался не осведомлен о скандальной ситуации с новыми учебниками русского языка для пятых и седьмых классов.
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Шал
Re: Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками...




Отправлено: 16.09.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Кощунственные неумные слова. Автор не всебе? Или пьян?
За погребениями ухаживают. Заботятся.
А сам автор, он что? Их с собой носит?
Подобную глупость я отказываюсь понимать

но ведь все это ведь бросили на нас? своих стариков могилы, ведь он прав.

Гость
Назарбаев пообещал разобраться в ситуации с учебниками русского языка




Отправлено: 16.09.17 - 21:59
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