Цитата: Монгол Шуудан:

Кощунственные неумные слова. Автор не всебе? Или пьян?

За погребениями ухаживают. Заботятся.

А сам автор, он что? Их с собой носит?

Подобную глупость я отказываюсь понимать

но ведь все это ведь бросили на нас? своих стариков могилы, ведь он прав.