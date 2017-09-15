Цитата: JereK:

Пора уже придумывать новые отмазки, и назначать нового виновного в неудачах (а то все истлевший в могиле совок пинаете, позорище).

дорогой мой как же так получилось, что ты такой умны в эти трудные времена не выдержав бросив все спасая свой желудок убежал в благополучную страну, причем бросив могилы своих предков да и живых родителей наверное, теперь сидишь и целыми днями клевещешь изливаясь желчью, это наше образование это наши чиновники из нашего народа, это наши дети, ты то уже никакого отношения к нам не имеешь зачем тебе все это, не стыдно, я же даже по моему знаю тебя и ты меня знаешь.