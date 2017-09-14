Цитата: тётя Соня:

Отправлено: 16.09.17 - 18:22

Кто бы и что бы не писал и не говорил...но наш Казахстанский поезд вперёд летит и никто его не остановит

Тебе ли, бывшей комсомолке , не знать, что поезда летают в двух случаях. Или под откос, пущенные умелыми руками партизан, или к коммунизму.

Будь любезна, если сможешь, подобрать другие сравния для полёта мыслей