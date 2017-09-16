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Альбина
Программа "С дипломом в село"




Отправлено: 16.09.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый вечер!Я учитель,стаж работы 4 года. Работаю в сельской школе третий год. В прошлом году получила подъемно пособие по данной программе. В этом году подала документы на получение бюджетного кредита,для приобретения жилья в данном населенном пункте. Все бы нечего,только вот в кредите мне отказали. Причиной этой стала якобы нехватка бюджетных средств. Желающих было много, поэтому быдо голосование. Голосование кому дать а кому нет. Хотя мы все на равных правах. А по моим сведениям получили даже те люди, которые только закончили учебное заведение,хотя я работаю третий год.как быть и что делать?! Не факт что и на следующий год я что то получу. И так каждый год жить на сьемной квартире и каждый год искать другую,каждый год делать оценку найденному имуществу?это издевательство! Или опять своих пропихивают?куда обратиться?

§ Алиса
Программа "С дипломом в село"
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.09.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Альбина:
куда обратиться?

Альбина, как вариант прокуратура. Только, думаю, желательно бы с аргументами железными - не факт что дурочкой выставят те, кого хотите наказать. Удачи!!!
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