Альбина Программа "С дипломом в село" #1







Отправлено: - 20:13 Добрый вечер!Я учитель,стаж работы 4 года. Работаю в сельской школе третий год. В прошлом году получила подъемно пособие по данной программе. В этом году подала документы на получение бюджетного кредита,для приобретения жилья в данном населенном пункте. Все бы нечего,только вот в кредите мне отказали. Причиной этой стала якобы нехватка бюджетных средств. Желающих было много, поэтому быдо голосование. Голосование кому дать а кому нет. Хотя мы все на равных правах. А по моим сведениям получили даже те люди, которые только закончили учебное заведение,хотя я работаю третий год.как быть и что делать?! Не факт что и на следующий год я что то получу. И так каждый год жить на сьемной квартире и каждый год искать другую,каждый год делать оценку найденному имуществу?это издевательство! Или опять своих пропихивают?куда обратиться?