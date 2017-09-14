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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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§ Dron
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 16.09.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
Цитата:
витал:
лично я уезжаю, здесь в будущем нашим детям или стать Казахом или изгоем.

и воздух станет чище.


Места больше станет, плотность населения уменьшится, а воздух чище не станет!!!
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§ Dron
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 16.09.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Кто бы и что бы не писал и не говорил...но наш Казахстанский поезд вперёд летит и никто его не остановит!


Ну если Вы считаете что, возведение памятников и скульптур - есть стремление вперед, то я тоже "умываю руки"
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* Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


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Сообщений: 33
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 16.09.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Отправлено: 16.09.17 - 18:22
Кто бы и что бы не писал и не говорил...но наш Казахстанский поезд вперёд летит и никто его не остановит

Тебе ли, бывшей комсомолке , не знать, что поезда летают в двух случаях. Или под откос, пущенные умелыми руками партизан, или к коммунизму.
Будь любезна, если сможешь, подобрать другие сравния для полёта мыслей
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* Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


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Сообщений: 33
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 16.09.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Памятник стоит ,не самый плохой из виденных !

Молодец патриот.
Ну ничего, биткойн поднимется, попутешествуешь. Увидишь и самый плохой. И лучший из плохих.
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* Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 16.09.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
и воздух станет чище.

Клевета!
На наш чистый костанайский воздух.
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* Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 16.09.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Деньги частные (мой знакомый сдавал, поэтому знаю). Нема проблем, чего раскатали ,,ветку,, на 7 страниц ? Загадка !
Недовольные и дово

Извини если обижу. Но мой знакомый знает знает двоих, кто сдавал деньги.
Я с тобой согласен. Если человек хочет деньги сдавать, ему не надо препятствовать.
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* Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 16.09.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
( одному не понравилось , что лошадь хвостом к приезжающим стоит). Н

Здесь чиста анатомические трудности. Однозначно если всем угождать, как должна выглядеть лошадь (конь)?
Простое и изящное решение. Вывески с указанием. Хочешь заехать сзади (с хвоста), пожалуйте сюда. Пожелаете спереди- это отсюда. Все счастливы и довольны.
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§ Vital
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4690
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.09.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ругайтесь , вот послушайте добрую песенку👇
https://youtu.be/Ou2XZ9QS8Dc
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тётя Соня
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 16.09.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
а воздух чище не станет!!!

Но однозначно и неоспоримо ...перегара сивушного будет намного меньше!

гость
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 16.09.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крымбек:
народу как раз не пофиг, проблемы они всегда были и будут, без проблем нет движения вперед

Или все таки назад?

историк
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 16.09.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,а есть ли в каком городе РК памятник Абулхаиру?

§ Медный
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.09.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:


;-)
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* Монгол Шуудан
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 16.09.17 - 22:16
Комментарий проходит проверку.
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