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Страница 22 из 22«1...202122
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6716
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.09.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
надеюсь до тех кто поумнее дойдёт [бывалый моде]


Я, очевидно, тупой — до меня не дошло :)

Строку чисел каждый прочитает на том языке, на котором думает.
Для меня это русский, для кого-то казахский, для кого-то английский.

А что это должно демонстрировать?
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* Dron
Re: Про кириллицу и латиницу
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 16.09.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Вот прямо сейчас где-то громко заплакали англо- и франкоязычные канадцы.
А финны, которых заставляют учить второй государственный шведский, вообще в ярости - а что, так можно было?!


Есть страны с более мыльтиязычным государственным языком, это Бельгия и Швейцария, где более трех языков.
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Страница 22 из 22«1...202122
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