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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29655
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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* Dron
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 16.09.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
Цитата:
витал:
лично я уезжаю, здесь в будущем нашим детям или стать Казахом или изгоем.

и воздух станет чище.


Места больше станет, плотность населения уменьшится, а воздух чище не станет!!!
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* Dron
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 16.09.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Кто бы и что бы не писал и не говорил...но наш Казахстанский поезд вперёд летит и никто его не остановит!


Ну если Вы считаете что, возведение памятников и скульптур - есть стремление вперед, то я тоже "умываю руки"
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