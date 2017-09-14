Цитата: тётя Соня:

Кто бы и что бы не писал и не говорил...но наш Казахстанский поезд вперёд летит и никто его не остановит!



Ну если Вы считаете что, возведение памятников и скульптур - есть стремление вперед, то я тоже "умываю руки"