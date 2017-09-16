Цитата: Валентин:

Вот прямо сейчас где-то громко заплакали англо- и франкоязычные канадцы.

А финны, которых заставляют учить второй государственный шведский, вообще в ярости - а что, так можно было?!



Есть страны с более мыльтиязычным государственным языком, это Бельгия и Швейцария, где более трех языков.