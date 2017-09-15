Либерте Re: Полиция проводит расследование в отношении фирмы по... #9







Отправлено: - 18:42 Подсудимый воспользовался ситуацией, посадить судья при желании может. Население берет жилье в кредит, даже сотовые телефоны, а пластиковые окна через в кредит, переплачивая до 70 процентов. Спрос устойчивый и пластоконные мастера выходят за край, к примеру, лидерпласт догоааривается через две недели, а установить может через три недели, месяц, при этом их "диспетчерши" хамят, кстати, в договоре лидерпласта не указывается срок исполнения-любой юрист может разнести их в суде )). Пишут, деревянные лучше, но теперь современные деревянные окна дороже пластиковых. У населения как только не вытаскивают деньги, через смело повышающиея тарифы на комуслуги, через жилстройбанк, через пластокна наконец.