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§ NG.kz
Полиция проводит расследование в отношении фирмы по установке пластиковых окон «ЭкоПласт»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29655
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура Костанайской области отреагировала на публикацию в «НГ» о костанайцах, обманутых фирмой по установке пластиковых окон «ЭкоПласт». Изучив все факты, надзорный орган дал указание полиции провести досудебное расследование деятельности фирмы.
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Равиля
Re: Полиция проводит расследование в отношении фирмы по...




Отправлено: 15.09.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура города молодцы! Большое Вам человеческое спасибо! Хоть кто-то защищает наши права 8-)

§ Anna Болейн
Re: Полиция проводит расследование в отношении фирмы по...
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 340
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 15.09.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот это уже будет квалифицироваться как мошенничество. Посадят . Но видать ему это не впервой ,так что денежки потерпевшие все равно не получат
Профайл

У6
Re: Полиция проводит расследование в отношении фирмы по...




Отправлено: 15.09.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот наша доблестна полиция. Им зачем когото бегать искать, им проще зайти в кусты и оттуда ловить кто бычек кинул, кто скорость превысил, кто ремень не престегнул, это ж проще.

Читатель 1
Re: Полиция проводит расследование в отношении фирмы по...




Отправлено: 15.09.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девчонка молодец, упорная. Дожмут того клоуна

тётя Соня
Re: Полиция проводит расследование в отношении фирмы по...




Отправлено: 15.09.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Девчонка молодец, упорная. Дожмут того клоуна

И что? Ну осудят его... ну получит он условный срок.. и что дальше? Ну нет у него денег ! И имущества на нём не числиться ...

Читатель 1
Re: Полиция проводит расследование в отношении фирмы по...




Отправлено: 15.09.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос интересный, ...бессилие закона получается (на предмет возврата денег), но факт наказания должен быть

nik58
Re: Полиция проводит расследование в отношении фирмы по...




Отправлено: 16.09.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С десяток лет назад была такая шарашка СЕВЕР-ПЛАСТ полгорода кинул,лямов на 10 и сбежал !Чем кончилось не знаю

Уася
Re: Полиция проводит расследование в отношении фирмы по...




Отправлено: 16.09.17 - 11:57
Комментарий удален модератором.

Либерте
Re: Полиция проводит расследование в отношении фирмы по...




Отправлено: 16.09.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подсудимый воспользовался ситуацией, посадить судья при желании может. Население берет жилье в кредит, даже сотовые телефоны, а пластиковые окна через в кредит, переплачивая до 70 процентов. Спрос устойчивый и пластоконные мастера выходят за край, к примеру, лидерпласт догоааривается через две недели, а установить может через три недели, месяц, при этом их "диспетчерши" хамят, кстати, в договоре лидерпласта не указывается срок исполнения-любой юрист может разнести их в суде )). Пишут, деревянные лучше, но теперь современные деревянные окна дороже пластиковых. У населения как только не вытаскивают деньги, через смело повышающиея тарифы на комуслуги, через жилстройбанк, через пластокна наконец.
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