Цитата: Крымбек:

ни одного положительного комента, с утра до вечера только все у нас плохо, ничего хорошего не будет, и нет никакой пе

рспективы к улучшению, ни одного дельного конструктивного комента,

Я те ща конструктивно напишу комент-

Скажи , а наш Первый знает , что в Кустанае есть д ругой Первый?Который тархан.

Или это разные Первые?А помнишь пэсню одного Володи-

"Красота,среди бегущих,первых нет и отстающих,"

А у тебя есть, а ещё одни первее других.Не айс.