А вот тут пишут на тему небезынтересное.

Рекомендую ознакомиться, автор в целом Советский Союз, Россию и русских - не любит - но при этом на казахский язык и латиницу смотрит трезво, без лозунгов, шапкозакидательства и кумысного патриотизма.



Ссылка: http://www.nomad.su/?a=3-201709080025



Цитата: То есть преподаватели вузов окажутся шала-преподавателями. Эти шала-преподаватели выучат необразованных учителей, а те в свою очередь – невежественных учеников. Эти ученики даже не будут иметь возможности заняться самообразованием, так как практически не будет никакой литературы. Даже сейчас на казахской кириллице очень мало серьезной переводной литературы, а на латинице очень долго почти ничего не будет.



Из- за этой медвежьей услуги властей, состояние казахского языка и казахской литературы, а значит и культуры-станут еще более плачевными. Это приведет к тому, что казахские родители будут стараться переводить своих детей в русско-язычные школы, а их будет не хватать. ( А представители других национальностей вообще не станут изучать азбуку на латинице и отвернутся от казахского языка. Таким образом, власти утверждающие о расширении сферы применения государственного языка - ее максимально сузят, а казахскую нацию расколят на две части-русскоязычных на кириллице и казахскоязычных--на латинице, которые со временем станут удаляться друг от друга.) То есть в своем большинстве казахи станут абсолютно темным народом. Сейчас они на своей родной земле, по всем социологическим опросам, живут хуже всех представителей других народов, а теперь им готовят еще участь-самых невежественных?!!! Ведь остальные-сохранят свои алфавиты.



Колонизация ужасная вещь, но есть нечто более худшее – это невежество! Альбер Камю предостерегал: "Зло существующее в мире, почти всегда результат невежества, и любая добрая воля может причинить столько же ущерба, что и злая, если только эта добрая воля недостаточно просвещена".





В статье много как минимум спорных моментов, лично для меня.



Но повторюсь, автор на нововведения смотрит трезво и с высоты жизненного опыта.