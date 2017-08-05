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Шнырик:
А уровень этот запредельно низкий. Но вот зато с национальной озабоченностью всё в порядке, «не дадим искажать наш язык чужеродными буквами».
Собственно, как и во всём — иначе и быть не может, к сожалению(
Спасибо за развёрнутый обзор!
А вот сообщают с мест, казахскоязычная пресса тоже почему-то беспокоится и не совсем оценила блестящие перспективы:
Цитата:
QAZAQUNI.KZ:«Латиница пернетақта үшін емес, тіл үшін: «бір дыбыс - бір әріп!» («Латиница не для клавиатуры, а для языка: «один звук – одна буква!») - По мнению журналиста Дастана ЕЛДЕСА, предложенный вариант нового казахского алфавита на основе латиницы из 25 букв приведет к утрате уникальных казахских звуков.
«Вариант графики основан на существующей английской клавиатуре без диакритических знаков (надбуквенных или подбуквенных дополнительных знаков), без дополнительных драйверов, без дополнительных настроек; все сервисы автоматически бесплатно становятся доступными. Просто, экономно и доступно! В любой точке мира, где есть английская клавиатура, вы можете писать на казахском – это удобно и иностранцам (как будто казахский язык – один из мировых языков).
Но это обманчивая простота и экономичность может обернуться в будущем для казахского языка большими проблемами. Не говоря о том, что этот вариант сделает казахские тексты гораздо длиннее за счет сдвоенных букв – ведь буквы Ә, Ө, Ү, Ң, Ғ, Ж, Ш часто используются (Ә – ae, Ө – oe, Ү – ue, Ң – ng, Ғ – gh, Ж – zh, Ш – sh). К тому же набор такого текста займет больше времени. Можете представить, как увеличится в объеме бумажный вариант книги «Абай жолы»? То есть это экономия на компьютерных программах обернется огромными затратами в издании книг, журналов, газет, документов и другой бумажной продукции, а тексты станут длинными и трудно читаемыми», - считает он.
Всё верно, молодёжь моментально начнёт упрощать себе жизнь, и вместо трёх разных написаний (y, u, w) будет писать только одно. И с остальными двойными звуками будет точно так же.
Это всё под разговоры о возрождении казахского языка, который нещадно угнетает кириллица вот уже 70 лет!