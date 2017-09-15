Цитата: Монгол Шуудан:

Была новость, что штрафы будут приходить в квитанциях за коммунальные услуги. Я ещё тогда подумал, что за бред, как можно не знать, что ты нарушил? Как такое вообще возможно?

А оно, воно, чо!

Я не знал, что нарушил ,пока в Каспий квитанция не пришла,потом и письмо счастья с фото пришло,оказывается на Тарана-Абая за стоп линию заехал,а не знал потому-что стоп линии не было,а там где знак стоп автобус как раз заворачивал на абая и закрыл собой не видно было.

Самое интересное то что на фото стоп линия есть,а на само деле её не было.Дело было примерно 10 декабря 2016г,может ещё кому такие фото пришли.