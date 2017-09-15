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§ NG.kz
В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут составлять электронные протоколы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29655
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первые 10 планшетов стражи порядка получат в ближайшее время, чтобы начать работать в тестовом режиме. Прокуроры утверждают, что электронный формат сэкономит время полицейским и водителями, позволит избежать ошибок и коррупции.
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§ самый умный
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 15.09.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как к электронному протоколу будут прикреплять, например, ходатайство водителя, или объяснительную, которые сейчас пишутся на отдельном листе и прикладываются к протоколу?
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Гость
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...




Отправлено: 15.09.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
А как к электронному протоколу будут прикреплять, например, ходатайство водителя, или объяснительную, которые сейчас пишутся на отдельном листе и прикладываются к протоколу?

Не умничай. :lol:

§ самый умный
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 15.09.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Не умничай


Вообще-то я по делу. Зачем флудите?
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§ Затоболец
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
Затоболец


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Сообщений: 64
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 15.09.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
А как к электронному протоколу будут прикреплять, например, ходатайство водителя, или объяснительную, которые сейчас пишутся на отдельном листе и прикладываются к протоколу?

на своем смартфоне пишешь документ, подписываешь каким-то образом, или пишешь письменно фоткаешь на смартфон и отправляешь на планшет, а сотрудник полиции прикрепляет файл к электронному протоколу, только есть ли такая функция
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§ Затоболец
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
Затоболец


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Сообщений: 64
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 15.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый сказал срочно всем освоить смартфоны
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
Монгол Шуудан


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Сообщений: 23
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была новость, что штрафы будут приходить в квитанциях за коммунальные услуги. Я ещё тогда подумал, что за бред, как можно не знать, что ты нарушил? Как такое вообще возможно?
А оно, воно, чо!
Извиняюсь, все в порядке!
Все придумано до мелочей.
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§ Добринцофф
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
Добринцофф


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Сообщений: 5414
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.09.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Была новость, что штрафы будут приходить в квитанциях за коммунальные услуги. Я ещё тогда подумал, что за бред, как можно не знать, что ты нарушил? Как такое вообще возможно?
А оно, воно, чо!

Я не знал, что нарушил ,пока в Каспий квитанция не пришла,потом и письмо счастья с фото пришло,оказывается на Тарана-Абая за стоп линию заехал,а не знал потому-что стоп линии не было,а там где знак стоп автобус как раз заворачивал на абая и закрыл собой не видно было.
Самое интересное то что на фото стоп линия есть,а на само деле её не было.Дело было примерно 10 декабря 2016г,может ещё кому такие фото пришли.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
Монгол Шуудан


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Сообщений: 23
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я не знал, что нарушил ,пока в К

Ну, епонский городовой, ну вы как дети малые, я с вас хирею и чахну.
В нашей деревне, три-четыре таких перекрестка, с фиксацией стоп-линии.
И потом, талантами бывалого, все происходит автоматически. Тебе остаётся достать кошелёк и оплатить меню.
Так что все вопросы к нему, к бывалому
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§ karik
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...
karik


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Сообщений: 31
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 16.09.17 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как копию постановления получить что бы обжаловать до суда, или встречное заявление написать на жолполовцев что бы во всеоружии встретиться в суде? А если я не согласен с нарушением, то смс-кой им на планшет писать о своем несогласии? Например: остановили, оформили, записали на планшет и поехали каждый по своим делам. И тут нашим доблестным "работникам с большой дороги" приходит на планшет обновления. Или тут где-нибудь "не дай Аллах" конечно, теракт! Все, КНБ инет отключает, передача информации невозможна и т.п. Редактируй, обновляй, короче делай что хочешь. Бумажную копию-то уже не переделаешь!
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андрей 117
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...




Отправлено: 16.09.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и будет в дальнейшем так полицейский начал оформлять и база зависла и сиди с ним жди когда его смартфон с блютузом очухается

Коля
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...




Отправлено: 16.09.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все для народа все для улучшения жизни.
Качай бюджет качай чтобы пузо не худел чтобы джипы ездили
Чтобы жрать за счет народа и квартиры покупать беспределить на дорогах
Свадьбы дерзкие справлять детей за границей учить.
Ну а нам образование чтоб тупее были чтобы стричь как овец
Султанами себя возомнили. Наглеют с каждым часом.
Стратегия 2050 штрафу сдай налоги пополнят казну.
Если денег валом откупиться и дальше беспределить,
А народ за зарплату в 30000 попал под штраф отдал зарплату
И думает что делать или с крыши прыгать или валить отсюда быстрее
Пока в кредиты не залез которые специально доступные чтобы ты уехать потом не смог.
Просто все как на ладони видно. Казахстану хана через год. Сплошная деградация.

Денис
Re: В Костанайской области по поводу нарушений ПДД начнут...




Отправлено: 16.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,что там гаджетами ,хоть бы видеожетонами всех снабдили для начала,а то оформляли мне 5 сентября 17 года ,так из 3-х полицейских жетон был у одного и то на поясе и на сотку снимал второй. колхоз
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