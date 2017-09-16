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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29655
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.17 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Священная корова – это то, чего нельзя касаться критическим или просто непочтительным взором и словом. Сегодня очередные карнавальные пляски закружились вокруг «Матильды» и образа последнего российского царя.
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тётя Соня
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!




Отправлено: 16.09.17 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и зачем нам в Казахстане эти проблемы другого государства?

§ Victor Yang
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9253
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.09.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
и зачем нам в Казахстане эти проблемы другого государства?

Цитата:
До Штирлица не дошло письмо из Центра. Он прочитал его ещё раз и до него дошло.
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андрей
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!




Отправлено: 16.09.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот без обид , но Вы как автор этой статьи в обще не актуальны , такие ребята как крымбек ( Господи пока напишешь то проблема ,а выговорить так в обще ) , так вот к барану нашему вернёмся , такие как крымбек они не то что знают или краем уха слышали , им рассказать и всё равно тогда не поймут о чём речь . Да и правда , то Галкин , теперь матильда ( кстати хорошее прозвище для Поклонской ) , это уровень желтизны но ни как областной газеты другого государства . Уборочная , цены , мужчина вон умер , а за пару недель до этого ему МСЭК группу сняло ,как идущему на поправку , что там с жалобами прокурору по поводу медицины , есть результаты или так ??? пятидневка .... но все так или иначе ходят по субботам в школу ......Вот реально что нас интересует

дядя Филя
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!




Отправлено: 16.09.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
и зачем нам в Казахстане эти проблемы другого государства?


да, в нашем гос-ве все проблемы- нерешенные.
надо решить хотя бы одну нерешенную проблему.
до 2030 года.
и две проблемы до 2050.
кто их будет решать?
надо обьявить тендер на решение проблемы.
кто выиграет тендер не скажу, но знаю.
но не завидую.
потому что победителя потом посадят в тюрьму.
лучше пойти напиться и забыть про все проблемы.
думаю это лучшее решение.

§ Добринцофф
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5414
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.09.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму из-за чего кипишь?
То что царь плохой нам ещё в школе говорили,царь плохой,а вот Ленин хороший.
Постельные сцены в фильме,ну и что не так,разве царь не может секасом заниматься у него и дети были в конце концов.
Матильда кстати красивая,я его понимаю.
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Мыркымбай
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!




Отправлено: 16.09.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Матильду пусть показывают несмотря на странную истерику Поклонской, а вот слащавого Колчака согласно 1 табу автора пусть подальше засунут... Тем более официально признали его многочисленные 'заслуги'

§ Валентин
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6715
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Матильда кстати красивая,я его понимаю.


Ну как вам сказать...



В целом это забавно, когда потомки крестьян и рабочих яростно бьются за поруганную честь царя-батюшки столетней давности.

Ещё смешнее это в связи с х/ф Викинг.
Там вот князя Владимира, который натурально святой, канонизированный, а не великомученик - показали жрущим мухоморы, валяющимся в грязи, и насилующим после этого княжну в тесном кругу товарищей по опасному бизнесу :)
И всё нормально!

А тут, видите ли, задеты православные чуйства.
Тьфу, лицемеры.
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elektron
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!




Отправлено: 16.09.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мыркымбай:
вот слащавого Колчака согласно 1 табу автора пусть подальше засунут


А что вы имеете против колчака? Преданный сын Российской империи, Адмирал и Первый правитель России, того времени. Не вам о его заслугах судить. Захораниваете своих "сепаратистов" вот и ладненько, но других не трогайте. Или станьте сами чем то или кем то, прежде чем чушь нести.

elektron
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!




Отправлено: 16.09.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ вам не надоело с вашим "введён не правильный номер..." ? не ну правда, сколько можно, так давайте уж правильный, чего же вы не правильные номера рассылаете?

§ Обликоморале
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы!
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3797
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.09.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо будет все же "Матильду" посмотреть.
Не здря ей такой хайп устроили.
Думаю, по сравнению с "высокохудожественными" творениями Серебренникова, он гораздо целомудренней будет.
А так, вообще рано что то излагать по этому поводу.
Пысы:
Ну а насчет "священных коров", по мне так это В.Цой. И хорошо, что тому же худруку " Гоголь-центра", прервали съемки фильма о нем.
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