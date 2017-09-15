Увидел на фото знакомый номер 633 машины. 5 сентября они мне 2 часа пытались выписать протокол о нарушении,ни доказательств,н разъяснений статей ничего не получил, протокол после моей подписи подписывали,забыли вписать номер моей машины,обстоятельства не указывают. в общем,не патруль,а позор и клоуны... разговаривать не умеют,только двери способны с истерикой выдерать...так и тут что они грамотного против этих грабителей соберут,чтобы в суде их правильно наказать? Только чистосердечное признание выбить? мне оформлял протокол ст.сержант Сагиндиков А.К. я что хочу сказать, что с такими полицейскими любой юридически грамотный нарушитель может в суде выкрутиться и еще назначить этих полицейских виновными.Надо бы этим вышедшим их ППС патрульно-постовой службы поднимать грамотность.А иначе как они будут грамотно оформлять документы?