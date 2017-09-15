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≡ В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29655
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 15 сентября, недалеко от здания департамента КНБ была задержана группа молодых людей. Жители города могли наблюдать, как около 18.30 на капоты полицейских машин уложили двух парней, заломив им руки.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
НГ удаляет правду

Ну так!
Давно уже.
Тут видишь ли, как сказал, Архимед, делемма.
Или удалять правду, или тебя.
Модераторы сделали свой выбор.
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§ Алиса
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3647
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.09.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
НГ удаляет правду !

Цитата:
— Свободу попугаям! Сво! Бо! Ду! По! Пу! Га! Ям! Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть…всегда будет Вовка, пусть всегда буду я!
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кустанаец 1
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...




Отправлено: 15.09.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы ребята , работают . У меня сегодня утром машину обнесли на стоянке зала суда по Победы . Пока в зале суда были Камеры увы не захватывают стоянку , ели мешают , а на перекрестке Бородина Победы камера снимала только перекресток и ул Победы не попадала . Заявление писать не стал в Северном райотделе . Зачем лишний висяк людям. Молодец наш президент на 25 лет казахстана амнистию дал 800 человек в Кустанае на свободу вышли . У них работы нет, денег нет , зарабатывают я думаю на подножном корму .

...
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...




Отправлено: 15.09.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Явная подстановка. Детдомовцев легко, родственников нет же как у Усенова

§ olegggon
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.09.17 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Камеры увы не захватывают стоянку , ели мешают , а на перекрестке Бородина Победы камера снимала только перекресток и ул Победы не попадала


Зачем стоянку ещё снимать, лишний геморрой, затраты, потом изучать видео, расследовать. Не царское это дело. :-(
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кустанаец 1
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...




Отправлено: 16.09.17 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

Дело не в этом , что расследовать не царское дело, а в том , что выпуская на свободу людей которые сели за кражи и прочие ликвидные профессии, государство не думает о том , что выпустив их на свободу , нужно хотя бы понимать , а нм им заниматься на свободе ? Что им есть , что одевать , просто жить на что ? А решение с амнистией это всего лишь понты

кустанаец
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...




Отправлено: 16.09.17 - 09:02
Комментарий удален модератором.

Мурат_Z
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...




Отправлено: 16.09.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
выпуская на свободу людей которые сели за кражи и прочие ликвидные профессии, государство не думает о том , что выпустив их на свободу , нужно хотя бы понимать , а нм им заниматься на свободе ?

Об этом и думают. О населении заботятся. Зачем нам думать о политике, транзите власти, когла столько насущных проблем, как преступность, рост тарифов, обесценивание нацвалюты и т.д. Испытано со времен Берии

§ Медный
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.09.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
А решение с амнистией это всего лишь понты

это не понты, это снятие с себя бремени содержания
"государство у нас не дойная корова", для некоторых наоборот
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Денис
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...




Отправлено: 16.09.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увидел на фото знакомый номер 633 машины. 5 сентября они мне 2 часа пытались выписать протокол о нарушении,ни доказательств,н разъяснений статей ничего не получил, протокол после моей подписи подписывали,забыли вписать номер моей машины,обстоятельства не указывают. в общем,не патруль,а позор и клоуны... разговаривать не умеют,только двери способны с истерикой выдерать...так и тут что они грамотного против этих грабителей соберут,чтобы в суде их правильно наказать? Только чистосердечное признание выбить? мне оформлял протокол ст.сержант Сагиндиков А.К. я что хочу сказать, что с такими полицейскими любой юридически грамотный нарушитель может в суде выкрутиться и еще назначить этих полицейских виновными.Надо бы этим вышедшим их ППС патрульно-постовой службы поднимать грамотность.А иначе как они будут грамотно оформлять документы?

Ксковский
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...




Отправлено: 16.09.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будущие угооловники растут,изолировать их надо
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