тётя Соня Re: Полиция проводит расследование в отношении фирмы по... #5







Отправлено: - 21:55 Цитата: Читатель 1:

Девчонка молодец, упорная. Дожмут того клоуна

И что? Ну осудят его... ну получит он условный срок.. и что дальше? Ну нет у него денег ! И имущества на нём не числиться ...