Цитата: - Когда я работала в психбольнице, Конев находился на принудительном лечении, - рассказала бывшая медсестра психбольницы Лариса САЛТЫКОВА. - У меня с Коневым была связь. Об этом все знали. Ну это вообще КОКС! До чего довёл медсестру половой голод....это же ужас.. иметь связь с социально опасным пациентом...шизофреником.