андрей Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Ох уж эти священные коровы! #3







Отправлено: - 10:05 Вот без обид , но Вы как автор этой статьи в обще не актуальны , такие ребята как крымбек ( Господи пока напишешь то проблема ,а выговорить так в обще ) , так вот к барану нашему вернёмся , такие как крымбек они не то что знают или краем уха слышали , им рассказать и всё равно тогда не поймут о чём речь . Да и правда , то Галкин , теперь матильда ( кстати хорошее прозвище для Поклонской ) , это уровень желтизны но ни как областной газеты другого государства . Уборочная , цены , мужчина вон умер , а за пару недель до этого ему МСЭК группу сняло ,как идущему на поправку , что там с жалобами прокурору по поводу медицины , есть результаты или так ??? пятидневка .... но все так или иначе ходят по субботам в школу ......Вот реально что нас интересует