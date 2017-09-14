Цитата: Монгол Шуудан:

Пока не научишься пользоваться всей палитрой а не только одним стилусом, грош тебе цена, как историку. Да и как человеку.

Монгол, вы очень хорошо подумали прежде, чем писать такое об этом человеке? Вы бывали на его сайте? Вы видели какую работу он проделал? А сколько человек ему помогали? Вас явно не было в их числе.

В сравнении с ним - это вам грош цена... А за такие слова - тем более...