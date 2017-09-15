/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты рассказывали журналистам, что они с удовольствием поддержали идею флешмоба и буквально за час собрались на площади. Однако выглядело сие действие, как цветная нагнанная толпа молодых людей с одинаково безразличным выражением на лицах.
Читать новость

07iitra
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Где фото того что получилось?

на площадке для выгула собак были? видели что тама под ногами? вот и человек,извините, женщина вам о том же говорит....
:lol: Цитата:
amduscias:
Из них только тучку можно сложить.

:lol: :lol: :lol:

Читатель 1
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересная "баталь")). Если отбросить нац пикировки, то "госы" проигрывают с разгромным счётом

07
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бывалый:
нацик он доморощенный. стучит на ФСБ


сексот. а ты об этом не знал. есть еще один . озвучить?

§ karik
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
karik


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 16.09.17 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лизоблюды!!!!!!
Профайл

Костанаец2
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 16.09.17 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глупо, что такое большое количество молодых, работоспособных ребят было задействовано в такой бестолковой акции. Если бы каждый из них, покрасил
хотя бы 10 метров бордюров в благородный гранитный цвет на Абая, сколько бы бюджетных средств было бы сохранено, за один день!!! При совдепе нас школьников и студентов хотя бы на картошку вывозили пользы и впечатлений куда больше было, несмотря на то что мы в течения дня, больше 2-3 ведер не собирали.

Гога
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 16.09.17 - 06:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бывалый:

А ты её сейчас продаешь постоянно, прикрывшись ура-патриотизмом.

§ Обликоморале
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3795
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.09.17 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо журналистам, что сие действие правдиво описали. Улыбнуло. Ждем продолжения и новых флешмобов, нам есть с кем в этом плане по соревноваться.
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 0
Всего: 98

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх