drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7246





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11955

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:32 Цитата: оба-на:

Европейцам предложили

Европей - предложили,но они ещё - не взяли.

Вот Казахстанцам ещё и не предлагали,

но "челноки" - уже везут Hui Li.

Один мой коллега,в Костанае -

давно в них ходит...