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§ NG.kz
Как несколько пациентов психбольницы стали бомжами, рассказали на процессе по делу Зауреш Изалдиной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странные дела творились в психиатрической больнице. Хронический шизофреник Руслан Гафаров оказывается опекуном психически больного Павла Конева. Конев после неправомерной выписки совершает тройное убийство и кражу, организованную, как считает следствие, заведующей отделением Зауреш Изалдиной.
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Потомок Алдара-Косе
Re: Как несколько пациентов психбольницы стали бомжами,...




Отправлено: 15.09.17 - 16:58
Комментарий удален модератором.

nik58
Re: Как несколько пациентов психбольницы стали бомжами,...




Отправлено: 15.09.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что вылезет,а сколько так и не откроется,знатный гадюшник

димон
Re: Как несколько пациентов психбольницы стали бомжами,...




Отправлено: 15.09.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отведите наполеона в 4 отделение, там к ещё пятерым. я не полководец, я торт :lol:

1117
Re: Как несколько пациентов психбольницы стали бомжами,...




Отправлено: 15.09.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь действительно ,какой " гадюшник" устроил один человек....

тётя Соня
Re: Как несколько пациентов психбольницы стали бомжами,...




Отправлено: 15.09.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Когда я работала в психбольнице, Конев находился на принудительном лечении, - рассказала бывшая медсестра психбольницы Лариса САЛТЫКОВА. - У меня с Коневым была связь. Об этом все знали.
Ну это вообще КОКС! До чего довёл медсестру половой голод....это же ужас.. иметь связь с социально опасным пациентом...шизофреником.

Заукала
Re: Как несколько пациентов психбольницы стали бомжами,...




Отправлено: 16.09.17 - 02:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стандарт местных" бери что плохо лежит" мужикам на госслужбе тойота200 а чем бабы хуже психа в АД а квартиру себе.страна воров.
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