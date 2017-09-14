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§ NG.kz
«Я так мечтала увидеть фьорды!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Норвегия привлекает туристов скандинавской самобытностью и легендами о викингах и троллях, обитателях скалистых вершин и непроходимых лесов. О том, чем сегодня Норвегия хороша для туризма, корреспонденту «НГ» рассказала жительница Костаная Камила БИШЕНОВА, которая сейчас учится в Челябинском медицинском университете. Этим летом она осуществила свою давнюю мечту.
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§ 74
Re: «Я так мечтала увидеть фьорды!»
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4366
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хосподи, а я уж ненароком подумал что это в Казахстане все...
Профайл

Станиславский
Re: «Я так мечтала увидеть фьорды!»




Отправлено: 14.09.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
челябинск-барселона-осло.
сижу на паре. решила в европу.
раз в барселоне , то надо в осло.
не верю. муть какая-то.
коктейль "ерш".

Хохол
Re: «Я так мечтала увидеть фьорды!»




Отправлено: 14.09.17 - 11:44
Комментарий удален модератором.

Владимир
Re: «Я так мечтала увидеть фьорды!»




Отправлено: 14.09.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эх, а у нас ничего... Истории нет, архитектуры нет, только 500 лет какого-то мифического ханства и череп батыра.

пэтриот
Re: «Я так мечтала увидеть фьорды!»




Отправлено: 14.09.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владимир Зачем тебе череп какого-то Батыра,съездил бы прикоснулся устами к мощам Николая Чудотворца, за одну Москву увидишь! Да там их куча, этих мощей

Денис
Re: «Я так мечтала увидеть фьорды!»




Отправлено: 14.09.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну, почему у нас ничего нет? просто у нас оно старше стоунхенджа, например в тургае геоглифы. или в пресногорьковке село 300 лет,там первые казахчьти поселения и крепости.,ну,или боровое -Щучье,так вообще альпы,ну, и природных феноменов хватает,просто не развита индутрия туризма

§ Татьяна Назарук
Re: «Я так мечтала увидеть фьорды!»
Татьяна Назарук


(Администрация)
Сообщений: 12
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.09.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Станиславский:
челябинск-барселона-осло.
сижу на паре. решила в европу.
раз в барселоне , то надо в осло.
не верю. муть какая-то.
коктейль "ерш".

Почему не верите?)
Профайл

Хохол
Re: «Я так мечтала увидеть фьорды!»




Отправлено: 14.09.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна Назарук:
Почему не верите?)

Не ответит он , этот персонаж может только исподтишка и злобно .

07iitra
Re: «Я так мечтала увидеть фьорды!»




Отправлено: 16.09.17 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Станиславский:
не верю. муть какая-то.

Цитата:
Татьяна Назарук:
Почему не верите?)

ну хотябы из-за непредсказуемости движений,нелогики мышлений и безмерного количества студенческих "банковских билетов" ...
на приемлмом языке:на степешку из однова края Ойкумены,в другой... из другого в третий...
:lol:
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