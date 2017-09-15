Костанаец2 Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла... #49







Отправлено: - 02:12 Глупо, что такое большое количество молодых, работоспособных ребят было задействовано в такой бестолковой акции. Если бы каждый из них, покрасил

хотя бы 10 метров бордюров в благородный гранитный цвет на Абая, сколько бы бюджетных средств было бы сохранено, за один день!!! При совдепе нас школьников и студентов хотя бы на картошку вывозили пользы и впечатлений куда больше было, несмотря на то что мы в течения дня, больше 2-3 ведер не собирали.