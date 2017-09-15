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§ NG.kz
Кому выгодно ставить счетчик газа?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живу в квартире. Через 8 лет(точнее 94 мес) после установки счетчика на газ пришло извещение на поверку не смотря на то, что в техническом паспорте указано 12 лет, если нет доверия данным счетчикам зачем дают разрешение на установку, а уж если дали то пусть сами подчиняются заводу-изготовителю.
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58
Re: Кому выгодно ставить счетчик газа?




Отправлено: 15.09.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Сделайте запрос производителю. Сертификат и обоснование установки межповерочного интервала при условии эксплуатации в квартире.
Истребуйте документы на основании чего мошенники могут снизить сроки в свою пользу.

Есть закон РК "Об обеспечении единства измерений" в соответствии с этим законом средства измерений( к которым относится счетчики газа, воды, тепла, электроэнергии) ввозимые и производимые на территории РК подлежат гос.испытаниям с целью утверждения типа, в процессе испытаний подтверждаются метрологические характеристики класс точности итд, а также определяется межповерочный интервал. Прошедшие испытания типы средств измерений вносятся в государственный реестр ГСИ РК. Информацию по реестру можно найти на сайте Казахстанского института метрологии. Так что можно ввести данные счетчика и получить информацию по срокам поверки. Так например для счетчиков газа малогабаритных бытовых типа : СГМБ (СГБМ-1,6, СГМБ-2,5, СГМБ-3,2, СГМБ-4) Межповерочный интервал: 5 лет, типа СГ-1 вариант 11 серия 16 межповерочный интервал 5 лет
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