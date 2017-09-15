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≡ В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в задержании группы юношей, выхвативших барсетку у подростка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 15 сентября, недалеко от здания департамента КНБ была задержана группа молодых людей. Жители города могли наблюдать, как около 18.30 на капоты полицейских машин уложили двух парней, заломив им руки.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
НГ удаляет правду

Ну так!
Давно уже.
Тут видишь ли, как сказал, Архимед, делемма.
Или удалять правду, или тебя.
Модераторы сделали свой выбор.
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§ Алиса
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3647
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.09.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
НГ удаляет правду !

Цитата:
— Свободу попугаям! Сво! Бо! Ду! По! Пу! Га! Ям! Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть…всегда будет Вовка, пусть всегда буду я!
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кустанаец 1
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...




Отправлено: 15.09.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы ребята , работают . У меня сегодня утром машину обнесли на стоянке зала суда по Победы . Пока в зале суда были Камеры увы не захватывают стоянку , ели мешают , а на перекрестке Бородина Победы камера снимала только перекресток и ул Победы не попадала . Заявление писать не стал в Северном райотделе . Зачем лишний висяк людям. Молодец наш президент на 25 лет казахстана амнистию дал 800 человек в Кустанае на свободу вышли . У них работы нет, денег нет , зарабатывают я думаю на подножном корму .

...
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...




Отправлено: 15.09.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Явная подстановка. Детдомовцев легко, родственников нет же как у Усенова

§ olegggon
Re: В Костанае четыре полицейских патруля участвовали в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.09.17 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Камеры увы не захватывают стоянку , ели мешают , а на перекрестке Бородина Победы камера снимала только перекресток и ул Победы не попадала


Зачем стоянку ещё снимать, лишний геморрой, затраты, потом изучать видео, расследовать. Не царское это дело. :-(
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