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§ NG.kz
Творить добро с купеческим размахом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» продолжает серию публикаций о кустанайских купцах. В № 32 (802) от 10.08.2017 г. мы рассказали о купцах Яушевых, в № 35 (805) от 31.08.2017 г. - о Стахеевых и Антоне Лореце. Сегодня - о купеческой семье Кияткиных.
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§ 74
Re: Творить добро с купеческим размахом
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4366
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 14.09.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо вам за историю города Кустаная
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Владимир
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 14.09.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно про Казаха Киаткина.

Арман Козыбаев
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 14.09.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возле села Михайловского был Макарьевский стан, где жили новокрещенные казахи, которые брали новые ФИО, там жило несколько семей Кияткиных. На самом деле часть потомков этих новокрещенных стали очень известными людьми. Например, отец Виктор (Виктор Аркадьевич Петров), тоже из потомков новокрещенных казахов, или один из самых богатых людей России Андрей Филатов, на чьи деньги пару лет назад в Михайловке была поставлена детская площадка за 70 тысяч долларов, тоже потомок новокрещенных казахов. Кстати, "Сагу о Кияткиных" я набирал и размещал на сайте "Костанай и костанайцы", там есть очень интересные моменты из истории города

Кустанай
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 14.09.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Развалины одной из них можно было увидеть в начале 60-х годов 20 века на месте нынешнего спортзала «Динамо».

"Динамо" строилось примерно в 73-74гг, соответственно до этого времени на этом месте находилась мельница.

§ Ваш земляк
Re: Творить добро с купеческим размахом
Ваш земляк


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Сообщений: 1231
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.09.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранней весной 1881 года из большого мордовского села Аделяково Бугурусланского уезда Самарской губернии.
Интересненько! Сколько живу здесь, ни разу не слышал о таком селе в Бугурусланском районе. Надо будет поискать. Здесь много раз происходило всяких реорганизаций. Районы укрупнялись, переходили из Самарской губернии в Оренбургскую и обратно.
Будем искать.
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§ Монгол Шуудан
Re: Творить добро с купеческим размахом
Монгол Шуудан


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Сообщений: 19
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 15.09.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Арман Козыбаев:
где жили новокрещенные казахи,

Цитата:
Арман Козыбаев:
тоже из потомков новокрещенных казахов

Цитата:
Арман Козыбаев:
долларов, тоже потомок новокрещенных казахов

Пока не научишься пользоваться всей палитрой а не только одним стилусом, грош тебе цена, как историку. Да и как человеку.
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Шакир
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 15.09.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Пока не научишься пользоваться всей палитрой а не только одним стилусом, грош тебе цена, как историку. Да и как человеку.

а сам небось даже не знаешь откуда твой и где твой деды похоронены, он проделывает такой труд раскапывает в архивах ради вас старается, у нас у Казахов с этим все в порядке каждый своих предков знает где родился и где похоронен его деды до 7го колена, эх ты...

§ Алиса
Re: Творить добро с купеческим размахом
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3647
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.09.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Пока не научишься пользоваться всей палитрой а не только одним стилусом, грош тебе цена, как историку. Да и как человеку.

Монгол, вы очень хорошо подумали прежде, чем писать такое об этом человеке? Вы бывали на его сайте? Вы видели какую работу он проделал? А сколько человек ему помогали? Вас явно не было в их числе.
В сравнении с ним - это вам грош цена... А за такие слова - тем более...
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